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亚洲 | 2012年 3月 2日 星期五 07:41 BJT

****主要国家经济指标预测--3月2日****

路透3月2日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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3月2日(五)

0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 49.17

0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.5% -1.4%

(较上年同期) +0.2% -0.9%

0930 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 2月 51.2 51.4

1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.5% -0.2%

(较上年同期) +3.5% +4.3%

1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 12月 +0.3% -0.1%

(较前季) 第四季 -- +0.9%

环比年率 +1.8% +3.5%

1530 美国ECRI一周领先指标 2月24日当周 -- 123.2

3月2日-3月9日

0800 英国Halifax房价指数 2月 +0.1% +0.6%

三个月房价指数(较上年同期) -1.6% -1.8%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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2月29日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 买超13,520 --

外资投资日本股市(亿日圆) 买超549 --

2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 +7.6% -6.5%

3月1日(四)

0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 顺差22 --

出口(较上年同期) +22.7% +19.0%

进口(较上年同期) +23.6% +22.3%

0030 澳洲建筑许可 1月终值 +0.9% +2.0%

民间建筑许可 +0.5% --

0030 澳洲资本支出(较前季) 第四季 -0.3% +3.2%

工厂/机械资本支出(较前季) -2.1% +3.0%

建筑资本支出(较前季) +0.9% +4.0%

0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第四季 9.8% --

0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.1% -0.2%

(较上年同期) +1.3% +0.9%

0700 英国Nationalwide房价指数(较前月) 2月 +0.6% +0.2%

0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 2月 49.0 48.5

0843 意大利Markit制造业PMI 2月 47.8 47.1

0848 法国Markit制造业PMI 2月 50.0 50.2

0853 德国制造业PMI 2月 50.2 50.1

0858 欧元区Markit制造业PMI 2月 49.0 49.0

0900 意大利失业率 1月 9.2% --

0928 英国CIPS制造业PMI 2月 51.2 51.8

1000 欧元区HICP(较上年同期) 2月初值 +2.7% +2.6%

1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 +0.4% +0.2%

(较上年同期) +3.3% +3.1%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +3.4% +3.5%

1000 欧元区失业率 1月 10.7% 10.4%

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 +1.0% --

(较前月) +0.3% +0.3%

1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 赤字103.3 赤字94

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月25日当周 35.1 35.1

初请失业金人数四周均值(万人) 35.4 --

续请失业金人数(万人) 2月18日当周 340.2 340

1330 美国个人所得 1月 +0.3% +0.4%

个人支出 +0.2% +0.4%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.4% --

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.9% --

实质个人支出 持平 +0.3%

1430 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 2月 51.8 --

1500 美国建筑支出 1月 -0.1% +1.0%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 2月 52.4 54.5

物价分项指数 61.5 58.0

-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 2月 +6.7% --

-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月) 1月 +1.5% --

-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 2月 1,510 1,400

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +3.1% +3.1%

2330 日本家庭支出(较前月) 1月 -0.1% +0.6%

(较上年同期) -2.3% -0.8%

2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 +0.1% --

全国核心CPI(较上年同期) -0.1% -0.2%

东京地区CPI(较上年同期) 2月 -0.2% --

东京地区核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.4%

2330 日本求才求职比 1月 0.73 0.72

失业率 4.6% 4.5%(完)

--整理 梁睿雪;审校 郑茵

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