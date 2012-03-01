〔中国新债〕农发行下周二将招标发行至多200亿元固息债,期限五年

路透北京3月1日电---中国农业发展银行周四公告称,将於下周二(6日)在银行间债市招标发行不超过200亿元人民币固息金融债,期限五年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为农发行今年第二期金融债,按年付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.

首场招标结束後,发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债首场投标时间为3月6日上午10:00-11:00,缴款日和起息日为3月9日,3月7日至3月9日为分销期,3月15日上市.(完)

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