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市场报道 | 2012年 3月 1日 星期四 10:11 BJT

〔全球商品〕1月流入大宗商品的投资资金为37亿美元--巴克莱资本

路透2月29日电---巴克莱资本(BARC.L)周三称,1月流入大宗商品的投资资金为37亿美元,12月为流出76亿美元.

该投行称,截至1月底其管理的商品资产增加190亿美元,达到4,190亿美元.

巴克莱在客户报告中称,"去年是2002年以来商品投资流入最疲软的一年,我们预计2012年大宗商品投资流入将继续反弹."(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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