〔欧洲金融〕欧盟支持爱尔兰今年回到市场融资,但风险犹存--文件草案

路透柏林2月29日电---路透周三获得的一份欧盟执委会文件草案显示,欧洲预计爱尔兰今年稍晚将回到金融市场融资,不过别处的形势发展可能对该国计划构成风险.

爱尔兰打算今年回到市场融资,以便为欧盟/国际货币基金组织(IMF)援助计划在2014年结束做好准备.爱尔兰预计2014年借款需求为200亿欧元左右.

这是欧盟执委会在援助计划季报中第一次提到预期爱尔兰将在今年重返市场.这部分归功於1月的35亿欧元债务互换计划取得成功,以及上月在诸多欧元区国家遭降评之际,爱尔兰得以幸免.

路透赶在公布前取得了这份文件,其显示,"预计爱尔兰从今年下半年起逐步恢复市场融资,到2013年回到债券市场."

但文件还认为,市场对爱尔兰的信心维持脆弱,而且该国短期增长前景已恶化,受累于欧元区问题损及出口需求.

报告指出,援助计划考察的另一项主要指标--爱尔兰银行业的减债能力--亦被视为风险因素,归咎於市场环境疲软.执委会称,该因素可能抑制银行业的国内放贷活动,从而进一步拖累经济增长.(完)