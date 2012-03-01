〔路透基点〕中国旺旺2.5亿美元三年期再融资案启动,条件设定

路透香港3月1日电---据汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,汇丰控股和瑞穗实业银行已启动食品企业中国旺旺控股(0151.HK)的2.5亿美元三年期再融资案.

此宗定期贷款为子弹式还款,借款人为中国旺旺旗下特殊目的公司Wingate Overseas Holdings Ltd,该交易可选择展期两年,中国旺旺将提供担保.

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码115个基点.台湾金融业美元拆款利率(TAIFX)与Libor间利差若超过38基点,借款人将支付差额.

银行受邀按四个层次参贷:

承贷4,500万美元及以上的银行获得委托主办行和额度分配行头衔,综合收益率125个基点;

承贷3,500-4,400万美元的银行获得委托主办行头衔,综合收益率123个基点;

承贷2,500-3,400万美元的银行获得共同主办行头衔,综合收益率121个基点;

承贷1,000-2,400万美元的银行获得经理行头衔,综合收益率119个基点.

2011年3月,Wingate Overseas Holdings签署2.5亿美元三年期贷款交易,综合收益率为64个基点,利率为较Libor上浮55个基点.该交易可选择展期两年,中国旺旺提供担保.(完)