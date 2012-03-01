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亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 10:25 BJT

〔中国新债〕天津海泰集团下周二将发行8亿元中期票据,期限五年

路透上海3月1日电---中国天津海泰控股集团有限公司周四公告称,将於下周二(6日)在银行
间债市簿记建档发行8亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    主体评级    起息日   上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                        (缴款日)
  =============================================================================================
  天津海泰集团  17        8        5   3/6簿记建档    浦发银行      AA+         3/8      3/9
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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