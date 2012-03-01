〔全球航运〕今年港口吞吐量增幅降至约7%,但中国上海等大港达9-10%--报告

路透上海3月1日电---最近发布的一份权威研究报告指出,持续发酵的欧债危机给全球经济复苏带来严峻挑战,预计今年全球港口吞吐量平均增速将放缓至7%左右,而亚洲地区港口吞吐量增速仍将高於全球平均水平,预计达到9-10%,其中上海港和宁波港将保持10%左右的平稳增长.

上海国际航运研究中心发布全球港口发展年度报告指出,全球经贸多极化发展趋势加剧,全球经贸对新兴经济体倚重度将逐步提高,今年发达国家与新兴经济体间港口吞吐量增速差距将逐步拉大,例如欧洲的荷兰鹿特丹港和比利时安特卫普港的吞吐量预计保持在5%左右.

分货种来看,今年集装箱与其余货种间吞吐量增长趋势差距将缩小,预计仅维持5%左右的平缓增长态势,亚洲地区主要港口吞吐量将实现6%左右的平均增速;石油需求的萎缩为液散货市场带来严峻挑战,总体吞吐量或仅维持2%的小幅增长;而全球干散货装将持续2011年总体缓慢增长,局部震荡起伏的发展特点.

去年全球港口货物吞吐量实现7.3%左右的增长,较2010年的14%增速明显下滑.而中国港口表现强势,在前十大港口中占据七席,其中上海港继续稳居货物吞吐量首位,年吞吐量实现7.2亿吨,同比增长达到10.26%,宁波-舟山港、广州和天津港分居第二、第四和第五位,新加坡港列第三位.

得益於主要新兴经济体贸易量高速增长的推动,2011年全球集装箱海运量上涨幅度仍然较大,同比增幅达到9.4%.其中,远东地区主要港口集装箱吞吐量一直维持高位,保持了较好的增长势头;饱受金融危机侵袭的西欧地区主要集装箱港口增速放缓.

去年的全球前十大集装箱港口格局未变,中国港口依然独领风骚,前十大港口占据六席.其中,上海港继续保持强劲增长势头,集装箱年吞吐量连续第二年位居世界第一,当年实现3,173.9万标准箱(TEU),新加坡以2,993.7万TEU屈居第二,香港实现2,422.4万TEU吞吐量,居第三位.

深圳港、宁波港、广州港和青岛港去年集装箱吞吐量分别位居第四、第六、第七和第八位.

中国不少大港已将全部或部分资产在证券市场上市,例如经营上海港的上港集团(600018.SS),以及部分港口资产上市的盐田港(深圳)(000088.SZ)和天津港(600717.SS)(完)