版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 10:38 BJT

〔中国新债〕山东魏桥集团下周二将发行15亿元中期票据,期限三年

路透上海3月1日电---中国山东魏桥创业集团有限公司周四公告称,将於下周二(6日)在银行间债市
簿记建档发行15亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    主体评级   起息日     上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)
  =============================================================================================
  山东魏桥集团  30        15      3    3/6簿记建档    工商银行       AA       3/7         3/8
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐