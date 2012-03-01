〔中国新债〕浙江泰隆商行下周二将发行至多6.5亿元混合资本债,期限15年

路透上海3月1日电---位於中国三线城市--浙江省台州市的浙江泰隆商业银行股份有限公司周四公告称,将於下周二(3月6日)簿记建档发行不超过6.5亿元的混合资本债,期限15年.所募资金将用於充实附属资本,提高资本充足率.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债在第10年末附有条件的发行人赎回权,主承销商为南京银行(601009.SS),中诚信国际信用评级对债券信用评级为A,对发行人主体信用评级为AA-,评级展望稳定.

该期债发行期为3月6日-3月7日,起息日和缴款日同为3月7日.

浙江泰隆商行前身为台州市泰隆城市信用合作社.截至2011年6月末,该行下设一个总行营业部、一个台州管理总部、七家分行、32家支行.截至2011年6月末,该行总股本12亿股,资产总规模439.94亿元.2008-2010年,不良贷款率都在0.80%以下.

混合资本债持有人对债券本金和利息的受偿顺序位於发行人的一般债务和长期次级债务之後,优先于发行人的股权资本.(完)

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