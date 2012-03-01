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亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 11:03 BJT

〔中国新债〕哈尔滨物业供热集团下周四将发行6亿元中期票据,期限三年

路透上海3月1日电---中国哈尔滨物业供热集团有限责任公司周四公告称,将於下周四(8日)在银行间债市
簿记建档发行6亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    主体评级    起息日   上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                        (缴款日)
  =============================================================================================
  哈尔滨物业     9        6       3    3/8簿记建档    浦发银行       AA-       3/12      3/13
  供热集团
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

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