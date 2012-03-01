〔中国票据市场〕转贴利率跌势难抑,但资金价格将限制未来下行空间

路透上海3月1日电---中国票据市场转贴利率周四跌势难抑.信贷额度宽松激发买气,而个别大型机构近期下调报价,亦形成牵引作用.进入3月,信贷规模调整压力不会太大,不过受资金价格的牵制,票据利率大幅滑落的可能性亦有限.

华东一银行交易员指出,由於对整体经济预期不好,贷款需求量萎缩.从已有数据推测,2月新增贷款投放量甚至可能不及1月,而3月份信贷投放出现明显改观的可能性亦很小,这都降低了票据市场"调规模"的压力.

"还是因为整体经济不好,贷款放不掉,3月份估计难有改观."他认为.

他并表示,票据市场目前的整体签发量及贴现量均在萎缩,"量价齐跌"的局面更能从侧面反映出实体经济对信贷需求的不足.未来限制利率下行的主要因素还在资金价格方面,机构不可能将转贴现利率拉低至于同业拆借利率持平,毕竟还需承担一定的风险.

证券时报称,截至2月28日,工行(601398.SS)(1398.HK)等四大银行新增人民币贷款约1,800亿元人民币.据此推算,整个银行体系的新增量约为4,000亿元.由於每个月的最後一日通常会出现贷款集中发放,预计2月份的新增贷款量约在5,000亿元左右.[ID:nCN1419892]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 7.1362/6.6944 7.3958/6.9192 8.4316/7.7389

上日 7.1794/6.7267 7.5110/7.0147 8.4316/7.7738

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变动-4.32bp/-3.23bp -11.52bp/-9.55bp 0.00bp/-3.49bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价持续下滑**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.7665%,较上日的5.8345%持续下滑.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3648/3.3010 3.3830/3.3280

上日 3.3749/3.3020 3.3820/3.3296

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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