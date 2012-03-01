版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 11:11 BJT

〔中国新债〕北部湾港务集团下周二将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月1日电---中国广西北部湾国际港务集团有限公司周四公告称,将於下周二(6日)在银行间债市
簿记建档发行5元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商   主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 广西北部湾     15       5       12   3/6簿记建档   农业银行      AA         3/8        3/9
 港务集团
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐