美国称日本加入TPP谈判须"达标"

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路透华盛顿2月29日电---美国贸易代表柯克周三向美国议员表示，只有当美国确信日本能达到美国为《跨太平洋夥伴关系协议》（TPP）设定的高标准後，才会接受日本加入TPP谈判。

柯克在众议院筹款委员会听证会上表示：“我们非常坦诚地告诉日本，他们必须达到这些标准。坦白说，现在该是由日本表明他们的诚意。”

日本去年表示希望加入TPP谈判。但美国汽车厂商福特、克莱斯勒和通用汽车反对日本加入TPP谈判，认为日本还未准备好消除对美国汽车业的非关税壁垒。

众议院筹款委员会主席莱文（Sander Levin）说：“我们必须非常谨慎。（对日本有意加入TPP）我们表示欢迎，但问题在於，是否真的能由此打开一个历来封闭的市场。”

美国许多农业和企业团体欢迎日本加入TPP，但担心日本可能不会真的愿意开放市场，从而拖延整个谈判进程。

美国汽车厂商指出，日本汽车商在日本汽车市场的占有率超过95%。足以证明该国对外国汽车品牌的监管或结构性壁垒有多严重。

日本官员则矢口否认，称美国汽车尺寸大、油耗高，价格高，所以才不适合日本市场。（完）