〔中国货币市场〕回购利率跌势未改,长短端利差料逐步收窄

路透上海3月1日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四整体仍呈下滑态势,因月初银行资金需求有限,流动性更趋宽裕,而14天期品种跌幅扩大,表明回购利率的跌势继续向中长期品种蔓延.

交易员认为,本轮回购利率的下行始于隔夜品种,随後向七天期品种过渡,预计随着中长期品种的松动,回购利率长短端利差将逐步收窄.

"资金都挺宽松的,现在主要看长期的(回购利率),隔夜的最多也就到2.3-2.4%,21天、一个月和两个月的还有下跌空间."华东一银行交易员指出.

北京一银行交易员则指出,尽管目前流动性很充裕,但出长期资金的并不多,这说明在未来资金供给情况仍不明朗的情况下,机构动作较为谨慎,对利率的要求也偏高,不过如果资金面乐观局面能维持一段时间,市场谨慎心态可能会逐步缓和,中长期回购利率亦有下降动力,但震荡走低仍会是主基调.

中国央行公开市场今日上午招标的200亿元91天期正回购,中标利率持平於3.16%;本周央票发行继续缺席,全周净回笼280亿元人民币.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

===============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5201 2.6038 -8.37 2,829.01

七天CN7DRP=CFXS 3.2822 3.4800 -19.78 665.98

14天CN14DRP=CFXS 3.8496 4.3858 -53.62 99.02

------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5279 2.6087 -8.08 1,112.70

七天CHICNY7D=CFXS 3.2817 3.5394 -25.77 145.30

==============================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国货币市场及债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>