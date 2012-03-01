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亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 11:24 BJT

〔中国新债〕联创光电下周四将发行2亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月1日电---中国江西联创光电科技股份有限公司(600363.SS)周四公告称,将於
下周四(8日)在银行间债市簿记建档发行2亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商   主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 联创光电       4         2      12  3/8簿记建档    兴业银行      A+        3/9        3/12
 (600363.SS)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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