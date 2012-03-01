《投行看数据》中国制造业连续三个月扩张,经济增长仍具韧性--美银美林

路透北京3月1日电---中国2月官方PMI连续第三个月上升并触及五个月高点.美银美林发布研究报告称,考虑到季节因素,每年头两月PMI数据参考意义不强,但连续三个月保持在扩张范围,说明中国经济增长动力仍具备韧性.

美银美林并称维持此前预期,即一季度中国国内生产总值(GDP)将录得8.6%左右的同比增长.报告同时强调,注意到有数位经济学家已将此前不足8%的一季度GDP预测上调.

该行经济学家陆挺并在报告中写道,数据分项中的购进价格指数自1月的50.0跳升至54.0,这可能反映出近期国际油价的上涨,及中国上调成口油价格及电价带来的影响.

"(通胀方面)整体而言,我们预计石油供应若出现短期冲击,中国货币政策也不太可能对此有多大反应.不过如果石油供应形势恶化,中国的财政政策可能会有更多变化."他续称.

中国宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI升至51.0,高於路透预估中值50.7,亦优於1月的50.5.该指数去年11月一度跌至荣枯分水岭50下方.[ID:nCN1420118]

春节因素导致中国1月CPI超预期上涨4.5%,终止此前连续五个月的回落趋势.尽管通胀持续回落的整体态势并未改变,但同时也表明通胀压力仍存,监管层未来政策调整预计将更加谨慎,放松力度与速度恐将弱於预期.[ID:nCN1379318](完)