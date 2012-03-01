〔中国数据〕汇丰2月制造业PMI续升,但出口订单骤降凸显小企业困境(更新版)

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* 2月汇丰制造业PMI连续第三个月回升

* 但仍在荣枯分水岭50下方

* 新出口订单降至八个月低点,凸显中小企业困境

* 经济增速仍将放缓,但政策宽松将助力回稳

路透北京3月1日电---和稍早出炉的官方数据一致,汇丰2月中国制造业PMI终值亦连续第三个月回暖.但外部需求恶化导致出口订单骤降,凸显中小制造业者困境.

分析师认为,国内外种种不确定因素的存在,意味着中国经济增速放缓态势不改.但随着政策宽松力度逐步放大,经济回调有望慢慢企稳.

"春节後生产活动加快、就业市场回升,拉动汇丰中国制造业采购经理人指数小幅反弹,但这并不改整体经济增速放缓的态势."汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌称.

他指出,新订单指数仍继续走低,内需增长尚未出现实质性反弹.外需恶化进一步加剧了经济增长下行的风险.通胀压力有所缓解的背景下,央行应继续加大政策宽松的力度.

瑞穗证券亚洲首席经济学家沈建光亦称,今早公布的汇丰及官方PMI同时显示出上行趋势,且未来伴随财政和货币政策的逐渐宽松,PMI或将稳定在50扩张区间.

"因为money是一点点放出来的.以後货币和财政宽松会有更大体现,可能经济一季度就见底了."他称.

汇丰(HSBC)周四发布新闻稿称,2月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.6,略逊於初值,为连续第四个月处在荣枯分水岭50下方.其中新出口订单分项更是骤降至八个月最低位.[ID:nCN1418598]

稍早公布的中国2月官方制造业PMI亦续升至51.0,并触及五个月最高位,惟增幅较往年平缓.[ID:nCN1420118]

国内金融市场对持续回暖的PMI数据反应冷淡,沪综指.SSEC早盘起初下滑,随後转为小涨0.12%;人民币兑美元CNY=CFXS则微跌至6.2998元人民币.

不过对中国数据敏感的澳元AUD=D4及新西兰元NZD=D4兑美元双双上升.

欲浏览中国2月官方和汇丰制造业PMI图表,请点选链接:

(r.reuters.com/keh86s)

**中小企业处境艰难**

和官方制造业PMI主要反映大型企业的情况不同,汇丰发布的中国PMI更多关注中小企业领域,因此往往不如前者"亮丽".

汇丰PMI下2月新出口订单分项骤降至47.5的八个月低点,凸显中国中小企业目前面临的困境.

与之形成鲜明对比的是,官方PMI中的新出口订单分项从上月的46.9,锐升至2月的51.1,处在荣枯分水岭50上方.

对此,瑞穗证券亚洲首席经济学家沈建光指出,从目前的中国企业出口形势已自去年出现分化,低端制造业及劳动密集型的企业将越来越困难,而机械行业等中大型出口商还将面临增长.

中国国务院发展研究中心主任李伟稍早前表示,今年中国经济发展的内、外环境趋於复杂,不确定因素增加,短期需求回调和中长期潜在增长率下降叠加,经济增长面临较大下行压力.预计全年经济增长将在8.5%左右.[ID:nCN1409106]

而此前海关数据也显示,中国今年1月出口同比下降0.5%,进口同比下挫15.3%,增速均创逾两年新低.[ID:nCN1381878]

PMI是一个建基於五个单项指标的综合指数,高於50为扩张,低於50为萎缩.各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)