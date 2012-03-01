版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 12:08 BJT

《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月1日

路透上海3月1日电---中国央行公开市场本周净回笼280亿元人民币.业内人士表示,下调存
款准备金率後,流动性紧张已明显缓解,央行适时加大公开市场操作力度,继续维持资金面的
紧平衡;而考虑到3月到期量大增,央票恢复发行或渐行渐近,其发行收益率定位是关注焦点.
 
  他们指出,3月公开市场到期量激增,而外汇占款料亦是继续增加,央行仅依靠28天、91天正
回购难以完全平滑未来到期资金,央票恢复发行的必要性正逐渐增加

  以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间          央票     正回购     央票     正回购    逆回购   逆回购  净回笼量(-)
                    到期量    到期量    发行量    操作量    操作量   到期量 /净投放量(+)
 ---------------------------------------------------------------------------------------
  2012/1/1-1/6        10       500        --        --        --       --      +510
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       1/7-1/13       80       650        --        --        --       --      +730
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       1/14-1/21      10        --        --        --       3,520     --    +3,530
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       1/22-1/29      10        --        --        --        --       --       +10
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       1/30-2/3       10        --        --        --        --     3,520   -3,510
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       2/4-2/10       20        --        --       460        --       --      -440
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       2/11-2/17      70        --        --       160        --       --       -90
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       2/18-2/24      20        --        --        --        --       --       +20
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       2/25-3/2       20        --        --       300        --       --      -280
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                    +480

 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nCN1311614]
     2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
     3,春节长假期间,考虑到周末换休因素,统计时段分为1/14-1/21和1/22-1/29.(完)

  --整理 曲伟治; 审校 曹巍浩

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐