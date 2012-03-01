《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月1日

路透上海3月1日电---中国央行公开市场本周净回笼280亿元人民币.业内人士表示,下调存 款准备金率後,流动性紧张已明显缓解,央行适时加大公开市场操作力度,继续维持资金面的 紧平衡;而考虑到3月到期量大增,央票恢复发行或渐行渐近,其发行收益率定位是关注焦点. 他们指出,3月公开市场到期量激增,而外汇占款料亦是继续增加,央行仅依靠28天、91天正 回购难以完全平滑未来到期资金,央票恢复发行的必要性正逐渐增加 以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 2012/1/1-1/6 10 500 -- -- -- -- +510 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 80 650 -- -- -- -- +730 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/14-1/21 10 -- -- -- 3,520 -- +3,530 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/22-1/29 10 -- -- -- -- -- +10 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/30-2/3 10 -- -- -- -- 3,520 -3,510 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/4-2/10 20 -- -- 460 -- -- -440 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/11-2/17 70 -- -- 160 -- -- -90 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/18-2/24 20 -- -- -- -- -- +20 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/25-3/2 20 -- -- 300 -- -- -280 --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +480 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nCN1311614] 2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五. 3,春节长假期间,考虑到周末换休因素,统计时段分为1/14-1/21和1/22-1/29.(完) --整理 曲伟治; 审校 曹巍浩