〔中国新债〕中国普天下周二将发行16亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月1日电---中国普天信息产业股份有限公司周四公告称,将於下周二(6日)在银行间债市簿记建档 发行16亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中国普天 36 16 12 3/6簿记建档 光大银行 AA 3/7 3/8 ============================================================================================= 中国普天信息产业股份有限公司是以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业的中央企业, 经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域.旗下有东方通信( 600776.SS )、 上海普天( 600680.SS )、成都普天电缆股份( 1202.HK )和宁通信B( 200468.SZ )等多家上市公司.(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 李宏薇; 审校 黄凯