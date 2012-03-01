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亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 11:44 BJT

〔中国新债〕中国普天下周二将发行16亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月1日电---中国普天信息产业股份有限公司周四公告称,将於下周二(6日)在银行间债市簿记建档
发行16亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       主承销商   主体评级    起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                       (缴款日)
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 中国普天       36       16       12   3/6簿记建档    光大银行      AA         3/7      3/8  
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  中国普天信息产业股份有限公司是以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业的中央企业,
经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域.旗下有东方通信(600776.SS)、
上海普天(600680.SS)、成都普天电缆股份(1202.HK)和宁通信B(200468.SZ)等多家上市公司.(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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