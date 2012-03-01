〔中国债市动态〕现券收益率变化不大,PMI大致符合预期市场关注两会

路透上海3月1日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率变化不大.甫公布的中国官方制造业采购经理人指数(PMI)和汇丰PMI落在预期内,对市况影响有限.市场将持续关注即将召开的"两会"传递出政策风向球.

交易员表示,买卖盘对於未来走势的预期分歧明显,因此成交寥寥.而且今日公布的PMI数据已经反映在目前收益率中,并未给投资者指明方向.

"官方PMI和汇丰PMI和预期都没差多少,基本没影响.经济预期还是不明确,感觉大家(交易)没那麽激进,都缓下来了"北京一银行交易员称.

春节後企业集中开工等因素,推动中国2月官方制造业PMI连续第三个月回升,并触及五个月高位,惟增幅较往年平缓.预计未来经济增长将继续回调,但幅度趋於缩小.[ID:nCN1420118]

同日汇丰(HSBC)公布,中国2月制造业采购经理人指数(PMI)终值连续第三个月回升,至49.6,但仍处在荣枯分水岭下方,且略逊於初值49.7.[ID:nCN1418598]

北京时间11:31,剩余期限不到9个月的央票1101088券最新双边报价tCN1101088=CFXM为3.4550%/3.4350%,上日尾盘为3.4651%/3.4400%.(完)