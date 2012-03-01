《中国报摘》--其他报纸重要消息3月1日(II)

**中国信息报**

--参加国家统计局会议的专家学者认为,中国全年经济增长很可能呈现"前低後高"走势,本轮经济增长周期的最低点将出现在今年二季度,下滑的趋势可望在下半年得到扭转,不会出现2008年下半年断崖式的急剧下跌.

--海南省住房和城乡建设厅称,海南今年将调整开发结构,控制普通商品住宅开发和岸线商品房开发布局和规模,重点发展经营性房地产.

**证券时报**

--据统计,今年前两个月共有12只新基金成立,平均单只新基金募资仅为7.1亿元人民币,去年全年新基金平均首募规模为13.09亿元,创历史新低.

**每日经济新闻**

--央行货币政策委员会委员夏斌指出,目前来看,货币政策肯定是延续"稳健"的方向不变,但是坚持这个方向的同时,并不意味着不会微调和预调.政府主张精准调整结构方向.这是由现在资源配置效率不高决定的,也就是说,小微企业融资、三农贷款等领域会得到国家货币政策更大的支持.

--渣打银行集团首席投资策略师史蒂夫·布莱斯近日表示,相比去年末市场对中国的悲观情绪,现在情绪要乐观.目前中国经济正在软着陆,二季度开始货币政策有望放松.未来几年,全球经济通胀的风险大於通缩风险,通胀依然是投资者需要关注的主要风险之一.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李然/冉莹; 审校 黄凯

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