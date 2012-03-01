〔中国汇市〕人民币兑美元早盘小跌,对制造业PMI持续回暖反应冷淡

* 早盘人民币兑美元小跌

* 对中国制造业PMI持续回暖,反应冷淡

* 欧元高位回落,拖累人民币中间价重回6.30区间

* 盘中汇价窄幅波动,机构继续谨慎观望

路透上海3月1日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘下行.尽管中国制造业PMI持续回暖,但中间价在6.30附近稳若泰山令机构谨慎观望态度不改.近期汇价料整体仍走稳,盘中或随国际市场波动而略有起伏.

交易员指出,欧洲央行(ECB)注资落实後欧元顿从高位滑落,拖累人民币兑美元中间价重回6.30区间,而盘中交易区间仍在中间价附近,显示交易机构并无明显偏好.

"这两天人民币走势和美元指数的相关性又大了一些,这样比较容易判断走势,"上海一银行交易员称.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3016元,上日中间价6.2919元创2005年汇改以来新高.北京时间11:42,人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.2997元,上日收盘价为6.2936元,亦为2005年汇改来收盘新高.

中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至五个月高位的51.0,并为连续第三个月回升,表明制造业活动温和扩张.随後公布的汇丰(HSBC)PMI终值亦连续第三个月回升.[ID:nCN1420270]

欧洲央行(ECB)周三展开第二轮再融资操作以释出低成本资金,银行业申请规模共计5,300亿欧元,令市场更加相信,此举将促使信贷资金流向企业,且深陷欧债危机的国家政府借款成本有望下降.随後欧元从近三个月高点滑落,并在亚洲盘初继续下跌.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间11:42,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2980/00元,上日尾盘报6.2940元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2840/50,上日尾盘为6.2850元.

中国人民银行周三称,今年将扩大跨境人民币业务范围与品种,积极拓展人民币在贸易投资中的跨境使用.同时,进一步完善人民币汇率形成机制改革,稳步推进人民币资本项目可兑换等相关改革.[ID:nCN1418634]

美国财政部周三公布,截至2011年6月30日,全球海外投资者总计持有12.52万亿美元的美国证券,其中中国所占份额最大,持有大约1.72万亿(兆)美元证券.[ID:nCN1419814]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曾菱; 审校 乔艳红

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