《投行看数据》中国PMI续升且保持扩张表明经济"硬着陆"风险很低--中金

路透北京3月1日电----中国大型投行--中金公司最新发布研究报告称,中国PMI连续3个月回升并保持扩张态势说明经济"硬着陆"的风险很低,特别是就业数据如期显着回升使得宏观政策出台大规模刺激方案的必要性和可能性都不大.

报告认为,由於制造业复苏基础尚不牢固,仍需要政策保持必要的支持力度.预计未来货币总量宽松的方向将更加明确,上半年央行仍需降低存款准备金率2-3次(每次50个基点).

"特别是在一季度,随着财政存款回归央行、央票到期量萎缩以及外汇占款的增速放缓,紧张的市场流动性仍是制约稳定增长的最大因素."报告称.

中国宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI升至51.0,高於路透预估中值50.7,亦优於1月的50.5.该指数去年11月一度跌至荣枯分水岭50下方.[ID:nCN1420118]

春节因素导致中国1月CPI超预期上涨4.5%,终止此前连续五个月的回落趋势.尽管通胀持续回落的整体态势并未改变,但同时也表明通胀压力仍存,监管层未来政策调整预计将更加谨慎,放松力度与速度恐将弱於预期.[ID:nCN1379318](完)