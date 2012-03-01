〔中国金融〕上海黄金交易所称可能提高白银保证金比例和涨跌停板

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡3月1日电---上海黄金交易所表示,如果白银现货延期合约XAGTD=SGEX周四收盘时封住跌停板,将提高保证金比例和每日的涨跌停板.
该交易所在其网站(www.sge.com.cn)上表示,从周四结算时起,将把保证金比例从15%提高到18%,从3月2日开始涨跌停板从12%调整为15%.
上海白银期货XAGTD=SGEX跌逾5%至每吨7,177元人民币或每盎司35.43美元.之前现货白银XAG=在全球市场下挫6%.
0327GMT,现货白银反弹1.4%至每盎司35.07美元.(完)
--编译 张涛;审校 白云
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。