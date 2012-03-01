〔中国金融〕上海黄金交易所称可能提高白银保证金比例和涨跌停板

路透新加坡3月1日电---上海黄金交易所表示,如果白银现货延期合约XAGTD=SGEX周四收盘时封住跌停板,将提高保证金比例和每日的涨跌停板.

该交易所在其网站(www.sge.com.cn)上表示,从周四结算时起,将把保证金比例从15%提高到18%,从3月2日开始涨跌停板从12%调整为15%.

上海白银期货XAGTD=SGEX跌逾5%至每吨7,177元人民币或每盎司35.43美元.之前现货白银XAG=在全球市场下挫6%.

0327GMT,现货白银反弹1.4%至每盎司35.07美元.(完)

--编译 张涛;审校 白云

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