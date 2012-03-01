版本:
中国
市场报道 | 2012年 3月 1日 星期四 13:00 BJT

〔标题新闻〕欧洲央行称,将成为希腊银行资本重整机构HFSF委员会的观察员并参与其会议

注:HFSF是希腊金融稳定基金的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8DTA1D]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐