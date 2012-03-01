《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币持稳,未受隔夜波动影响

IFR悉尼3月1日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲早盘大多几无变动,与昨日本地收盘价持平.隔夜市场走势震荡,推动一些市场人士作壁上观.

市场对欧洲央行(ECB)再融资操作作出"传言时买入/兑现时卖出"的反应,令风险资产在昨夜稍早失去一些动能,但真正影响市场的是美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克未明确暗示第三轮量化宽松的可能性.

昨夜的利好消息是,北韩(朝鲜)在新领导人金正恩上台後似乎正在摆脱孤立局面,美国国务院宣布朝鲜已同意停止发射远程导弹、核试验和主要核设施的铀浓缩活动;作为回报,美国同意向朝鲜提供食品援助.

这可能消除一些阻碍韩元的非对称性风险,并推动这个价值被低估的货币兑美元回升至1,100以内.(完)