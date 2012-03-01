〔路透调查〕金融机构固定收益部门多预期中国3月存准率不变,仍看多债市

路透北京3月1日电---第三期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,大多数受访金融机构对中国利率和准备金率近期调降不寄厚望,但他们依然看多3月债市,因受流动性紧张状况缓解和通胀数据下行等因素支撑.

近七成半受访金融机构固定收益部门认为,中国央行将在3月维持金融机构存款准备金率不变.其中,受访证券公司持此观点的占比高达近九成.不过,有超过七成受访机构认为,在未来三个月里,准备金率将再降一次.

中国央行此前於上周五(2月24日)下调存款准备金率0.5个百分点,为今年首次调降.这与受访金融机构在第二期展望中的预期一致.

尽管存准率3月下调预期不强,但受访机构依然看多3月债市,因公开市场到期资金环比大增等支持流动性宽松,及对通胀数据存在明显下行预期等.其中,10年期国债收益率3月末估值的机构预测均值,较2月末降5个基点(bp)至3.48%.

此外,和前两期展望调查一样,机构对中国出台降息举措仍较谨慎.中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至五个月高点,欧美等外围市场环境趋於平稳,以及国际油价大涨带来未来通胀的不确定性等,也支持上述判断.

调查结果显示,所有受访机构一致认为,中国央行不会在3月调降一年期存款基准利率(目前为3.50%).不过,有近二成机构预期,未来三个月该利率会下调一次至3.25%,低於2月时近三成的比例.

第三期展望调查共有27家机构参与,较上次增加三家,且皆来自银行,从而使得银行类参与机构增至15家.参与银行包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)等五家国有银行.

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等九家;而保险类和基金类参与机构也还是三家,分别是人寿资产、国泰人寿和中银基金.

汤森路透於2012年推出中国固定收益市场展望调查,频率为每月一次.调查共涉及八大系列19个关键性指标,包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor,以及国债、金融债和信用债收益率,从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势.(完)