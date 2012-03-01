《阳歌专栏》iPhone价格战料在中国打响

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作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中行赴全球商品市场淘金**

我的专栏常常是关於整个中国银行业，鲜少写某家银行，因为它们在国内市场几乎没啥区别，行为方式大同小异，都听命于政府。但在国际市场上，那又是另外一回事了。目前中国资源企业积极扩张海外业务，中国银行(3988.HK)(601988.SS)近日正在进行一些有趣的行动，以在中国不断参与全球大宗商品市场活动中成为主要中介机构。

根据国内媒体报导，中行近日与美国芝加哥商业交易所(CME)签署了合作协议。CME是全球最大的期货交易市场。根据协议，中行可作为代理机构在所有CME市场买卖期货合约。随着中国政府逐步允许资源企业开展境外活动，这项交易将令中行有望为越来越多的此类中国资源公司提供服务。目前，大多数中国资源企业只能在国内期货市场进行交易。中国期货市场大多不对外国企业开放，因此不能全面反映国际趋势。此外，中行上月还与伦敦金属交易所(LME)签署类似协议，也获得在这家欧洲最大的金属交易所从事类似业务的权利，这些表明该行有意成为这一潜藏丰厚利润市场的主要弄潮儿。

在这两项新交易中，最令人感兴趣的或许是中行一位官员对CME协议的评论。这位官员称，该行的最终目标是在CME交易所提供人民币结算服务，这可能会不但吸引中国企业，同时还有越来越多与中国做生意的外国企业。作为中资银行，中行在提供人民币服务业务上与海外对手相比拥有得天独厚的优势。

工商银行(1398.HK)(601398.SS)也有类似动作，该行正在大力推动在海外提供人民币服务的业务，包括向少数希望将人民币作为其外储的国家提供服务。随着中国加大力度推进人民币国际化进程，此类举动可能得到了政府的鼓励，同时还成为了国内大型银行为数不多的相互区别特征之一。话说回来，国际市场营收在中国所有银行的总体业务中仍只占很小的一部分，不过还是能成为预测每家银行未来增长前景的有趣指标之一。

一句话：随着中国资源企业在海外市场日渐活跃，中行积极拓展全球大宗商品贸易业务，将确立其作为主要中介机构的地位。

**iPhone价格战料在中国打响**

中国电信(0728.HK)(CHA.N)2月称，将於3月2日开始接受iPhone 4S的预定，3月9日正式发售，打破中国联通(0762.HK)(CHU.N)在iPhone销售上的垄断地位。

联通在垄断iPhone中国销售的三年里并未积极进行市场推广，尽管iPhone销售是该公司为数不多的亮点之一，该公司在内部管理和运营上存在问题。

随着垄断期即将结束，媒体报导广东联通终於被逼动真格了，联通iPhone老用户每推荐一名新用户入网，新老用户将各获得5GB本地流量。

我预计其他省份的联通分公司未来几周也会采取类似举措，防止电信夺走其新老用户。电信料予以还击，推出自己的新套餐和其他激励举措。这意味着未来几个月竞争激烈，对考虑购买iPhone 4S入网的用户是个好时机。

不过这种竞争可能对联通和电信的营收与净利都不好。中国移动(0941.HK)(CHL.N)在其3G网络上的努力也可能受到拖累。

未来几个月联通和电信将展开激烈的价格和营销大战，这对3G手机用户有好处，但对整个电信行业而言却有极大负面影响。

一句话：中国电信开卖iPhone 4S将引发与中国联通的价格和营销大战，两家公司的获利可能都会受到影响。(完)

--编译：侯雪苹/李富强 发稿：程芳

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