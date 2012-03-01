《中国经济焦点》PMI持续回暖暗示经济趋稳,惟基础不牢固呼吁政策放宽

* 季节因素推动制造业PMI续升

* 经济趋稳信号明显,缓解"硬着陆"疑虑

* 惟基础尚不牢固

* 呼吁政策继续放宽

作者 李文科

路透北京3月1日电---季节性因素推动中国制造业PMI连续第三个月回升,彰显工业领域动力正逐步强化,经济趋稳信号明显.在备受关注的中国"两会"开幕前夕,这无疑将缓解外界对中国经济"硬着陆"的担心.

但考虑目前外需依然疲软,内需尚未见实质反弹,制造业回暖的基础并不稳固.决策层需要进一步放宽政策,来为实体经济"保驾护航".分析师预计继续下调存准乃大势所趋.

"2月份PMI指数继续回升,进一步明确了经济回调趋稳的态势,"中国物流与采购联合会特约分析师张立群称称.

但他也指出,从出口、投资等需求增长情况看,预计未来经济增长仍将有所回调,但幅度趋於缩小.

汇丰中国首席经济学家兼经济研究亚太区联席主管屈宏斌也称,春节後生产活动加快、就业市场回升,拉动汇丰PMI小幅反弹,但这并不改整体经济增速放缓的态势.

"通胀压力有所缓解的背景下,央行应继续加大政策宽松的力度,"他说.

受春节後企业集中开工等因素推动,中国2月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均连续第三个月回暖,官方数据触及五个月高点51.0,汇丰指数则达到四个月高位49.6.[CN-PMI|ECI-CLN]

大型投行--中金公司最新发布研究报告称,PMI连续三个月回升并保持扩张态势,说明经济"硬着陆"风险很低,但仍需政策保持必要支持力度.预计上半年仍需降低存款准备金率2-3次,每次50个基点.

中国国内金融市场对符合预期的PMI数据反应偏冷淡,沪综指.SSEC在平盘上下微幅震荡,最新报上涨0.10%,人民币兑美元CNY=CFXS微跌至6.2988元.

不过对中国消息敏感的澳元AUD=D4及新西兰元NZD=D4兑美元小涨;亚洲股市则下滑,MSCI除日本外亚太区股指.MIAPJ0000PUS最新跌落0.76%,主因美联储主席证词陈述未释放利好,且中国PMI数据仍在50附近徘徊,提醒投资人全球经济仍脆弱.[MKTS/ASCN]

欲浏览中国2月官方和汇丰制造业PMI图表,请点选链接:(r.reuters.com/keh86s)

**经济回调趋稳,但基础尚不牢固**

制造业PMI持续回暖,表明中国经济仍具韧性,并宏观经济慢慢筑底回升积蓄力量.有分析师乐观预计,经济有望在一季度触底.

"考虑到季节因素,每年头两月PMI数据参考意义不强,但连续三个月保持在扩张范围,说明中国经济增长动力仍具备韧性."美银美林最新研究报告称.

瑞穗证券亚洲首席经济学家沈建光亦称,今早公布的汇丰及官方PMI同时显示出上行趋势,且未来伴随财政和货币政策的逐渐宽松,PMI或将稳定在50扩张区间.

"因为money是一点点放出来的.以後货币和财政宽松会有更大体现,可能经济一季度就见底了."他称.

华创证券宏观分析师华中炜乐观认为,一季度去库存的进程可能已经接近尾声,经济或将进入一个底部缓慢回升阶段.此外,海外经济恢复好於预期,也会导致出口的回落也许没有预想的那麽快.

但是,官方和汇丰PMI持续在荣枯分水岭上下挣扎徘徊的事实,却不容忽视.官方数据虽触及五个月最高位,但增幅却较往年平缓.

而更关注中小企业领域的汇丰制造业PMI中,新出口订单分项骤降至47.5的八个月低点,凸显中小企业目前面临的困境.

"2月份PMI回升主要反映了春节复工後的影响,不过较往年春节次月PMI回升2-3个百分点,仍嫌偏低,反映实体经济仍在软着陆过程中."华宝信托宏观分析师聂文指出.

另据证券时报周四报导,中国2月新增人民币贷款约在5,000亿元左右,远逊於预期,其中需求不足或是主因.这也从侧面验证了目前实体经济依然疲弱.[ID:nCN1419892]

**"稳增长"需政策进一步放宽**

中国国务院总理温家宝2月中旬表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.而中国央行稍早也已经宣布年内首次调降存准率.

花旗最新报告称,尽管(官方PMI报告中)新增出口订单大幅反弹,进口指数亦有所增长,但这是否就反映出进出口可持续扩张,仍有待观察.在欧元区将经历衰退的情况下,今年全球经济复苏料将处於较低水平.

该投行预计,CPI(居民消费价格指数)涨幅可能已降至3.4%左右.这一趋势若经确认,将为3月进一步放松政策扫清道路,包括再度下调存款准备金率,以及在月中批准预算後出台更多积极的财政政策.

中国央行此前於2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.[ID:nCN1398558]

中金报告也称,未来货币总量宽松的方向将更加明确."特别是在一季度,随着财政存款回归央行、央票到期量萎缩以及外汇占款的增速放缓,紧张的市场流动性仍是制约稳定增长的最大因素."

央行货币政策委员会委员李稻葵近日表示,由於国内外有众多不确定因素,今年货币政策需"走一步看一步",第一季度是政策预调微调的关键.[ID:nCN1409342]

此次由紧逐步放松的政策拐点出现在去年底,中国去年为抑通胀曾连续六次上调存准率,并连续加息.但下半年一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧会在欧债危机损及出口之际阻碍经济增长.(完)