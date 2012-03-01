《投行看数据》中国2月PMI反弹幅度低於平均值,受楼市调整拖累--花旗

路透北京3月1日电---中国2月制造业采购经理人指数(PMI)如期温和反弹,但投资银行花旗(C.N)周四发布研究报告指出,当月反弹幅度低於往年平均水平,年初经济活动大幅放缓主要是由於中国对房地产市场的调控.

中国宏观经济先行指标--2月官方PMICNPMIB=ECI升至51.0,高於路透预估中值50.7,亦优於1月的50.5.该指数去年11月一度跌至荣枯分水岭50下方.[ID:nCN1420118]

报告分析称,春节後PMI反弹幅度弱於2005-2011年的平均水平,显示出制造业活动正继续缓慢扩张.

"我们认为,经济活动(工业生产和固定资产投资)可能已在2012年初大幅减速,这尤其应该归咎於房地产市场的调整,且亦表现在疲弱的货币及信贷数据上,"花旗表示.

在持续严厉调控政策下,2011年中国房地产行业主要指标增幅已明显放缓,投资及新开工增速均出现明显下滑,房价快速上涨势头终於得到遏制.今年1月,70个大中城市房价环比均停涨,同比涨幅续降.

报告并指出,尽管当月新增出口订单大幅反弹,进口指数亦有所增长,不过,这是否就反映出进出口可持续扩张,则仍有待观察.在欧元区将经历衰退的情况下,今年全球经济复苏料将处於较低水平.

另一方面,CPI(居民消费价格指数)涨幅可能已降至3.4%左右.这一趋势若经确认,将为3月进一步放松政策扫清道路,包括再度下调存款准备金率,以及在月中批准预算後出台更多积极的财政政策.

中国央行此前於2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.(完)