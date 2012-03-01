日本已公布经济指标--2012/3/1

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
----------------------------------------------------------------------------------
实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 -0.6%-p +1.7%-r 3月7日 --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.4% -0.3% 3月1日 -0.4%
全国核心CPI(y/y) 12月 -0.1% -0.2% 3月1日 -0.2%
工业生产(m/m) 1月 +2.0%-p +3.8%-r -- --
失业率 12月 4.6%-@ 4.5%-@ 3月1日 4.5%
贸易收支(亿日圆) 1月 逆差14,750 逆差2,051 3月21日-22日 --
所有家庭实质支出(y/y) 12月 +0.5% -3.2% 3月1日 -0.8%
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE
参看日本经济数据相关资料,可点选ECONJP
--整理 王丽鑫
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。