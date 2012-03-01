更正:《热点透视》渣打较汇丰不应享受溢价

(更正:原文第二段译文有误,应为汇丰"利润减幅接近渣打的一半",非汇丰"减少近半")

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley 编译 田建华

路透香港2月29日电---2011年渣打集团(STAN.L)和汇丰控股(HSBA.L)都取得不俗的业绩,但方法迥异.两者都在新兴市场斩获颇丰.渣打盈利的主题是成长,而汇丰是重组.目前为止,投资者给予渣打对东方市场业务的承诺更高的溢价:渣打股价是有形资产预估值的1.5倍,而其劲敌汇丰则是1.2倍.不过现在或是投资者琵琶别抱的时候了.

从2011年下半年表现来看,两家银行差别不大.渣打税前利润较上半年下滑14%,而汇丰利润减幅接近渣打的一半.但是剔除欧洲和北美市场,以及渣打重组韩国业务的费用,两家银行利润都仅下滑了4-5%.渣打六个月的年化股权回报率为11%,高於汇丰,但也仅胜出几个百分点.

下面看一下两家银行的王牌业务.渣打主力事业在於印度市场,但是利率上涨以及腐败丑闻四起挫伤了该国经济成长,印度因而不再受宠.两家银行2011年都在印度获得约8亿美元的税前利润,但按照相对比例来看,印度成长放缓给予渣打的冲击更大.而在经济仍蓬勃发展的中国,汇丰占领先机.不包括第三方股权收益,汇丰2011年在中国赚得7.06亿美元的税前利润,是渣打的四倍.

最後衡量成长性.据路透数据,2006年以来渣打净资产以每年平均18%的速度成长,增速是汇丰的三倍.但同时渣打的资本结构仅稍好,这样的扩张带来的风险越来越大,成本也越发高昂.在亚洲薪资上扬之际渣打扩员,并在诸如信用卡等无担保业务方面增加放贷,当经济减速时,这些业务会影响信贷质量.

这令其难以填补估值缺口.投资者或预期渣打某日会成为一家雄心勃勃中资银行收购目标的可能性.在多数中国大陆银行为那些尚未确认的亏损采取守势之际,这样的可能性不太高.西方银行对这两家银行是羡慕、嫉妒、恨,但是没有收购的希望,渣打投资者可能向前冲得太远了.(完)