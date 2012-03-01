《外汇动态》美元兑日圆回撤,此前遭日本出口商抛售

0502GMT---一名大型日系银行交易员表示,美元兑日圆JPY=承压回撤至81.00日圆附近;此前美元升向盘中高位81.40日圆之际,日本出口商即抛售美元.

他说,美元本周稍早前的跌势在80.00日圆附近止步,现在可能在80.50日圆下方寻得一些支撑.

在一目均衡云区日线图上,80.51日圆附近的转换线切入位给美元带来支撑.

美元兑日圆跌0.2%,报81.00日圆,在EBS电子盘中一度低见80.893日圆.(完)

--编译 梁睿雪;审校 龚芳

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