英女王将为伦敦奥运会和残奥会开幕

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦2月29日电---白金汉宫和伦敦奥运会组织者周三表示，英国女王伊丽莎白将宣布伦敦奥运会和残奥会开幕。
伦敦奥运会将在7月27日开幕，而残奥会开幕式定於8月29日。
伊丽莎白曾宣布蒙特利尔奥运会开幕，她的丈夫菲利普亲王曾代表她宣布1956年墨尔本奥运会开幕。
但这将是英国女王首次为残奥会开幕。
伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安·科(Sebastian Coe)在声明中表示："举办残奥会无疑是我国的一份无上荣耀，由女王陛下宣布开幕十分合适。"(完)
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。