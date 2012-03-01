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亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 13:44 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元上升,受中国和本国强劲经济数据提振

路透惠灵顿/悉尼3月1日电---澳元和新西兰元兑美元周四微升,兑日圆也守在数月高位处,此前澳新两国和中国均公布强劲经济数据.

澳元兑美元AUD=D4升至1.0760美元,高於纽约水平1.0716美元,但距离在隔夜时段所及1.0857美元的七个月高位仍有一些距离.澳元兑日圆AUDJPY=R守在87.08,距离周三高位87.53不远.

澳元脱离早盘低点,此前中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.0,为9月以来最高,且优於此前路透预估中值50.7.[ID:nCN1417514]

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