《国际主要央行公开市场操作一览》--3月1日

路透上海3月1日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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2/29 买入公债 18.13 02/15/2036 - 02/15/2042

2/28 买入公债 49.52 05/15/2020 - 11/15/2021

2/27 买入公债 49.59 02/28/2018 - 02/15/2020

2/24 买入公债 19.26 02/15/2036 - 02/15/2042

2/23 卖出公债 -86.10 04/15/2014 - 02/15/2015

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克对美国经济看法温和,为近期乐观迹象预示经济复苏将会增强的观点泼了冷水.贝南克对国会表示,除非经济成长加速,否则美国过高的失业率不会持续下降.但他未暗示美联储将增加购买债券,令金融市场中的一些交易商感到失望.[ID:nCN1419468]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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2/29 七天期反向交易 34.64亿美元 0.61%(固定利率)

84天期反向交易 145.25亿美元 0.62%(固定利率)

2/28 七天期反向交易 294.69 1.00%(固定利率)

一天期反向交易 1,338.90 1.00%(固定利率)

七天期定期存款 -2,195.00 0.26%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行周三开展第二轮再融资操作释出低成本资金,银行业申请规模共计5,300亿欧元,令市场更加预期此举将促使信贷资金流向企业,且深陷欧债危机的各国借款成本有望下降.欧洲央行期望,周三采取的举动将是最後一个抗击债务危机的重大举措[ID:nCN1419550].

--欧洲央行表示,已决定希腊债券暂不能用作抵押用途,流动性可从各国央行处获得.一旦抵押品改善计划在3月中旬生效,希腊债券原则上将可重新用作抵押用途[ID:nCN1415602].

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 28,000

上周三 27,780

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当期变化 +220

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行总裁白川方明称,央行通过设立新通胀目标传达的坚定物价承诺,很可能推高公众的通胀预期[ID:nCN1418270].

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳於0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行1,977亿台币存单,相较存单到期金额2,165亿,存单发行余额减少188亿.[ID:nCT0437688](完)

--整理 周晓峰; 审校 冉莹/边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]