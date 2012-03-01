〔中国债市〕1-2月短融及中票等共发行2,098亿元,中行承销额居首

路透上海3月1日电---据路透统计,中国2012年1-2月短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达2,098.11亿元人民币,其中中国银行(601988.SS)(3988.HK)以433.75亿元的承销额居首.

工商银行(601398.SS)(1398.HK)和农业银行(601288.SS)(1288.HK)则分别以370.5亿元和211.5亿元位列前两月承销额的第二、三位.

此外,2月短融(含SCP)及中票(含集合票据)发行量为1,360.61亿元,其中中国银行的承销金额为294.75亿元,亦排名居首.

统计并显示,中国银行1-2月共担任21期短融及中票等的主承销商,承销期数亦居头名.

前两月,排名承销额4-10位的分别是光大银行(601818.SS)、建设银行(601939.SS)(0939.HK) 、交通银行(601328.SS)(3328.HK)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)、民生银行(600016.SS)(1988.HK)、中信银行(601998.SS)(0998.HK)和兴业银行(601166.SS).

分品种统计,1-2月短融和超短融发行量为1,570.1亿元,工行、中行和交行分列承销额前三位;中票和集合票据发行量为528.01亿元,农行、中行和建行占据承销金额榜前三.

据路透统计,中国2011年短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达17,458亿元,同比增近五成,其中工商银行蝉联承销额榜首.[ID:nCN1318518]

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在於审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限於上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.(完)

**浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选<CN/LEAGC>

**浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选NEWISSUEC