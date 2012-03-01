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亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 14:20 BJT

〔日本股市〕收跌,连续第二日未能守住9,800点

路透东京3月1日电---日本股市日经指数周四下跌,连续第二日未能守住9,800点,因继该指数上月累计上涨逾10%且录得20年来最佳2月表现後,国内投资者锁定获利.

日经指数.N225收低0.2%至9,707.37点,盘中稍早一度最高升至9,865.75点.东证股价指数.TOPX收跌0.5%至831.54点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫

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