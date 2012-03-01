〔日本股市〕收跌,连续第二日未能守住9,800点

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透东京3月1日电---日本股市日经指数周四下跌,连续第二日未能守住9,800点,因继该指数上月累计上涨逾10%且录得20年来最佳2月表现後,国内投资者锁定获利.
日经指数.N225收低0.2%至9,707.37点,盘中稍早一度最高升至9,865.75点.东证股价指数.TOPX收跌0.5%至831.54点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫
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东南亚股市[.SOCN]
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。