〔中国经济〕多部门联手力促外贸方式转变,完善财政对外贸支持的稳定机制

路透北京3月1日电---中国商务部及财政部等多部门周四联合发布通知,要求加快转变外贸发展方式,加强和改进进口工作,完善财政对外贸支持的稳定机制,保持出口退税的连续性和稳定性.

欧债危机拖累中国外需已开始显现,中国1月进出口双双意外负增长,面对今年严峻的外贸情势势将有场硬战要打.

商务部网站刊登的新闻稿称,要发挥关税的宏观调控作用,进一步优化进口关税结构,增强进口对宏观经济平衡和结构调整的作用.利用关税优惠等政策手段,鼓励先进技术、关键设备及零部件、能源和原材料以及与人民群众生活密切相关的生活用品进口.

利用进口信贷、进口担保,为企业扩大进口提供融资便利,拓宽进口渠道,提升大宗商品的国际市场定价权,完善战略资源储备体系.

通知称,要加大对发展中国家市场开拓力度,综合考虑资源储量、人口规模、市场份额、战略地位等因素,选择若干个发展中国家市场进行重点开拓,逐步提高发展中国家在中国外贸中的比重.

同时推动国内技术成熟的行业到境外开展装配生产,带动零部件和中间产品出口,要发展服务贸易,推动文化、技术、软件、中医药、动漫等服务贸易.

政策支持方面,通知要求,建立和完善与贸易发展水平相适应的全方位金融支持体系.鼓励中国商业银行按照风险可控、商业可持续原则,开展进出口信贷业务.支持融资性担保机构扩大中小企业进出口融资担保业务,加大对中小企业进出口信贷的支持力度.

进一步推进人民币汇率形成机制改革,增强人民币汇率弹性.扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用,积极推进贸易收付汇管理制度改革.鼓励外商投资企业将结算中心、成本和利润核算中心设在境内.

通知还指出,完善贸易摩擦应对机制,加强贸易摩擦预警机制建设,完善全口径进出口监测预警体系.强化产业损害预警机制,完善产业安全数据库,运用贸易救济措施,依法维护国内产业安全和企业合法权益.合理利用反垄断手段,消除境外垄断影响,支持企业防范和应对海外反垄断诉讼与调查.

中国1月进、出口双双陷入负增长并创逾两年新低,其中出口同比下降0.5%,进口亦同比大幅下降15.3%.[ID:nCN1382100](完)