〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美联储主席贝南克对美国经济看法温和,给认为最近乐观迹象预示经济复苏将会增强的观点泼了冷水.贝南克对国会表示,除非经济成长加速,否则美国过高的失业率不会持续下降.但他未暗示美联储将增加购买债券,令金融市场中的一些交易商感到失望,他们本以为他会暗示要推出更多刺激举措.[ID:nCN1419468]

欧洲央行(ECB)周三开展第二轮再融资操作释出低成本资金,银行业申请规模共计5,300亿欧元,令市场更加预期此举将促使信贷资金流向企业,且深陷欧债危机的各国借款成本有望下降.在短短两个月内,欧洲央行共向欧洲金融体系挹注超过1万亿(兆)欧元的流动性,化解了信贷紧缩的威胁.欧洲央行期望,周三采取的举动将是最後一个抗击债务危机的重大举措.[ID:nCN1419550]

英国央行总裁金恩在国会听证时表示,英国经济复苏可能缓慢并可能遇阻,而目前需要耐心等待经济恢复强劲复苏.他也反驳了要求央行更积极提振对中小企业放款的呼吁.部分议员质疑量化宽松的规模是否足够,并敦促央行采取更果敢的行动来支持经济,但金恩表示,如果央行采取风险较大的措施,可能会让纳税人承担重大的亏损,而是否再扩大量化宽松,将视未来三个月的数据表现而定.[ID:nL5E8DT273][BOE-CMN]

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率10.50% 2012年1月18日降50基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.5% 2011年7月7日升25基点

一年期贷款利率6.56% 2011年7月7日升25基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点

澳洲 隔夜拆款利率4.25% 2011年12月6日降25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率3.50% 2011年8月24日升25基点

菲律宾 隔夜借款利率4.25% 2012年1月19日降25基点

印度 附买回利率8.50% 2011年10月25日升25基点

附卖回利率7.50% 2011年10月25日升25基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率1.00% 2011年12月8日降25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率1.50% 2012年2月16日降25基点

挪威 指标利率1.75% 2011年12月14日降50基点

俄罗斯 指标再融资利率8.00% 2011年12月23日降25基点

一天期存款利率4.00% 2011年12月23日升25基点

非洲

南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动於宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)