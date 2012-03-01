限购令促中国人海外购房--高力国际

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月28日电---地产资讯公司高力国际（Colliers International）周二发布报告称，在温哥华、多伦多、伦敦和新加坡的境外房地产投资者中，中国内地人士所占比例达到20%至40%。
基於公开数据和高力国际经手交易的这份报告称，中国投资者当前拥有新加坡近30%的私人住宅。高力国际是全球第三大地产机构。
截至2011年底，中国大陆及香港投资者购买了伦敦中心区20%的新建地产。
购置海外房产的中国居民逐渐增多，原因是中国政府出台“限购令”，抑制房地产投机行为，因此在国内买房更加困难。
报告称，目前逐渐呈现的另一种趋势是，中国年轻人在加拿大购买大户型或豪宅。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。