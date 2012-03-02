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货币新闻 | 2012年 3月 2日 星期五 15:44 BJT

〔中国债市〕2月末银行债券托管量14.75万亿元,月增3,501亿--中债登

路透上海3月2日电---中国中央国债登记结算有限责任公司最新统计数据显示,2012年2月末商业银行在银行间债市的债券托管量为14.75万亿(兆)元人民币(不含短期融资券和超短融),当月大增3,501亿元.

此外,2月末基金公司债券托管量为1.65万亿元人民币,当月略增25亿元

中国债券信息网公布的数据并显示,2月发行债券4,199亿元(不含短期融资券和超短融),当月末债券托管量为21.64万亿元,较上月增加3,642亿元.

以下为2012年2月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2012年2月末 当月增减

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商业银行 147,487 +3,501

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基金公司 16,467 +25

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保险机构 20,696 +42

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证券公司 1,755 -150

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.

目前银行间市场多数券种由中央国债登记结算公司托管,2011年下半年短期融资券和超短期融资券(SCP)转由上海清算所托管.(完)

--发稿 边竞/曹巍浩; 审校 曾祥进

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