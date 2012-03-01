伊朗油轮在新加坡向中方船舶卸货

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡2月28日电---停靠在新加坡附近的一艘伊朗巨型油轮，向一艘较小的驶往中国的油轮卸载了部分冷凝物。西方国家对伊朗的制裁，使外界与伊朗的石油贸易变得艰难，交易人士周二称，上述举动不同寻常。

较小油轮为“玄武湖”号，排水量6万吨，将驶往惠州一个石油基地。中国海洋石油总公司与皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)在此处拥有一座合资石化厂，其中建有一套分离设备。

船舶经纪人士称，转船的轻质烃液体冷凝物来自伊朗South Pars气田。皇家荷兰/壳牌石油集团租用的“玄武湖”号油轮归属中国远洋运输集团(600428.SS)。

一位在中国的交易人士称：“惠州工厂只接受冷凝物，而附近炼油厂则使用中海油蓬莱油田的的原油，不过蓬莱油田自去年9月起已被关闭。”

据路透货运基础数据库，该伊朗油轮为Delvar号，当前停靠于新加坡东部，从其吃水状况估计，油轮所载货物只卸下一部分。

一艘巨型油轮能运载多达200万桶石油。

美国加大对伊朗制裁力度，欧盟也将从7月1日开始对伊朗石油实施禁运，以迫使伊朗停止核项目，伊朗石油出口已经面临困境。

中国为伊朗石油的最大进口国，不受欧美对伊朗制裁的限制。（完）