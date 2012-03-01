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市场报道 | 2012年 3月 1日 星期四 15:12 BJT

〔标题新闻〕若不改变政策,2015年之前荷兰政府预算赤字将高於欧盟规定且国债续增--CPB

* CPB即荷兰经济政策分析局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEA3926]

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