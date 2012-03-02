更正:〔基金观点〕Ashburton看好日本大型银行,因近期日圆走弱有利业务(3月1日)

(更正:因英文原文有误,内文倒数第二段改为"介於78/79-86/87日圆之间",非"介於78-79日圆之间")

路透东京3月1日电---资产管理公司Ashburton的一位基金经理Simon Finch表示,该公司对日本大型银行很感兴趣,因近期日圆兑美元的走弱可能导致更多外国企业从日本获得较为廉价的融资.

Finch在接受路透专访时表示:"或许你将看到有许多项目透过日本融资...因此我们可能会看到超大型银行有点声势抬头,因他们开始获得更多的业务."

Finch是Ashburton日本股权基金的一位助理投资经理,该基金是根据题材进行投资,目前关注的有六个--清洁和绿色、通缩题材、金融和房地产、科技创新、外部增长和估值.

日本的大型银行,包括三菱UFJ金融集团(MUFG)(8306.T)、瑞穗金融集团(8411.T),符合该基金的金融题材,Finch表示,这些银行可能会从日圆的弱势中获益.

他表示,主要货币中日圆的前景最难预测,不过日本央行上个月放松货币政策并新增注入10万亿日圆(1,235.5亿美元)资金,令日圆兑美元很难回升至75-76日圆的水平.

他预计,未来12个月日圆/美元平均汇价或介於78/79-86/87日圆之间.

Ashburton注册地在海峡群岛,是南非最大的金融机构FirstRand (FSRJ.J)旗下的部门,总计管理着17亿美元的资产,包括2.4亿美元的专注亚洲和日本的基金.这其中日本股权基金的规模为5,700万美元,投资於40-50支个股.(完)