全球茶叶消费量增加 价格料强劲--粮农组织

(本文由路透中文网编译提供)

路透米兰2月29日电---联合国粮农组织(FA0)周三称，今年国际茶叶价格料坚挺，因红茶需求量超过供应。

"价格较高反映2009年以来红茶需求一直超过供应，红茶占世界茶叶产量的大部分，"联合国粮农组织在声明中引述其政府间组织有关茶叶的报告称。

去年茶叶平均价格为每公斤2.85美元，茶叶价格高企令产茶国的出口获利在2011年上升约2.2%，提振农业人口的收入和居民食品安全。

最新数据显示，2010年全球茶叶消费量上升5.6%至400万吨，受益於人均收入水平的快速增加，特别是中国、印度和其他新兴经济体。

中国茶叶消费量居世界首位，2010年消费量上升1.4%至106万吨；印度2010年茶叶消费量上升1%至828,890吨。

2010年全球茶叶总产量上升4.2%至410万吨；红茶产量增加5.5%，因价格处於纪录高位；绿茶产量小幅增加1.9%。(完)