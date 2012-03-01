《外汇动态》欧洲开盘:欧元受亚洲央行卖盘拖累下跌,日圆走强

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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0746GMT---欧元兑美元EUR=微跌至1.3305美元,略高於100日移动均线切入位1.3293美元.亚洲央行和宏观基金早盘抛售欧元,致其下跌.
欧元兑日圆EURJPY=R同样跌至107.90日圆.
交易员现静候各国采购经理人指数(PMI)终值出炉.
美元兑日圆JPY=跌0.2%至81.01日圆,而美元指数.DXY升0.1%至78.81,脱离三个月低点78.095.(完)
--编译 梁睿雪;审校 艾茂林
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。