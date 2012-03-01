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亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 16:00 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元受亚洲央行卖盘拖累下跌,日圆走强

0746GMT---欧元兑美元EUR=微跌至1.3305美元,略高於100日移动均线切入位1.3293美元.亚洲央行和宏观基金早盘抛售欧元,致其下跌.

欧元兑日圆EURJPY=R同样跌至107.90日圆.

交易员现静候各国采购经理人指数(PMI)终值出炉.

美元兑日圆JPY=跌0.2%至81.01日圆,而美元指数.DXY升0.1%至78.81,脱离三个月低点78.095.(完)

--编译 梁睿雪;审校 艾茂林

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