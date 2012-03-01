〔中国债市〕人民币利率互换稳中有降,受货币市场利率走低牵引

路透上海3月1日电---中国人民币利率互换(IRS)周四稳中有降.资金面宽松,货币市场利率持续走低,打压IRS报价也随之下行,且短端跌幅相对偏大,成交则较为平稳.

交易员并表示,中国官方制造业采购经理人指数(PMI)和汇丰PMI未有出人意料的表现,没有明显影响到IRS市场走势.

"(IRS)略微跌了一点,短端跌幅明显一些,主要还是回购利率持续下跌的影响，"上海一银行交易员表示,"PMI数据影响不大."

该交易员并表示,PMI数据显示经济正逐渐趋稳,这基本符合市场此前的心理预期,并未影响到市场对未来利率走势的判断,IRS对此反应亦相对平淡.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四整体仍呈下滑态势,因月初银行资金需求有限,流动性更趋宽裕,而14天期品种跌幅扩大,表明回购利率的跌势继续向中长期品种蔓延.[CN/CN]

受春节後企业集中开工等因素推动,中国2月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均连续第三个月回暖,官方数据触及五个月高点51.0,汇丰指数则达到四个月高位49.6.彰显工业领域动力正逐步强化,经济趋稳信号明显.[CN-PMI|ECI-CLN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.4000/3.5000 3.2510/3.3480 3.2540/3.3500 3.3740/3.4720 3.3200/3.6425

周三 3.5000/3.6083 3.2907/3.3786 3.2900/3.3829 3.4129/3.5071 3.3580/3.6440

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变动 -0.1000/-0.1083 -0.0397/-0.0306 -0.0360/-0.0329 -0.0389/-0.0351 -0.0380/-0.0015

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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