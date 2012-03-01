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市场报道 | 2012年 3月 1日 星期四 16:25 BJT

〔标题新闻〕西班牙2月制造业PMI连续第十个月下滑且低於预期,说明该国经济处於新衰退之中

注:PMI为采购经理人指数.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E7HF01J]

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