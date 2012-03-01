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市场报道 | 2012年 3月 1日 星期四 16:33 BJT

《外汇动态》摩根士丹利上调欧元/美元汇价预估

0817GMT---摩根士丹利上调欧元/美元的近期汇率预估,因该行认为,欧洲央行在金融市场的两次三年期再融资操作,已证明影响强於预期. 摩根士丹利称,银行和主权国的融资忧虑大致有所减轻.目前预期欧元/美元2012年第一季末将位於1.34美元,前次预估为1.27.但其预计欧元之後到年底将下滑,不过跌速慢于之前预测.目前该行预计欧元在2012年底将收在1.19美元,前次预估为1.15.(完) --编译 白云; 审校 蔡美珍

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