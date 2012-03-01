《外汇动态》摩根士丹利上调欧元/美元汇价预估

欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
0817GMT---摩根士丹利上调欧元/美元的近期汇率预估,因该行认为,欧洲央行在金融市场的两次三年期再融资操作,已证明影响强於预期. 摩根士丹利称,银行和主权国的融资忧虑大致有所减轻.目前预期欧元/美元2012年第一季末将位於1.34美元,前次预估为1.27.但其预计欧元之後到年底将下滑,不过跌速慢于之前预测.目前该行预计欧元在2012年底将收在1.19美元,前次预估为1.15.(完) --编译 白云; 审校 蔡美珍
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路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000